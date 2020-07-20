Верстка сайта (4 страницы). Макеты PC+Mobile

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки773 просмотра

Добрый день.

!!!Укажите свою стоимость за всю работу и сроки выполнения.!!!

Ищем верстальщика для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе.

Верстка на Flex и/или Grid. Никаких float и inline.

Проект отрисован в figma.

ТЗ и макеты страниц https://yadi.sk/d/lRMNEzWTtoglYw

Если что - уточняйте. Лучше один раз спросить, чем 5 раз переделывать.

Figma
5 лет назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$85
5 дней
Escrow
Все отлично. Верстка 4 страниц сайта (Mobile + PC) с макетов в Figma Макеты не стандартные: графики, спойлеры, табы.
Приятно работать, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

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