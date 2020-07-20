Сверстать лендинг

Достаточно трудоемкий и кропотливый, и что не мало важно, интересный проект! Мало таких заказчиков на бирже, которые ТАК относятся к своим проектам, да и в общем к работе. Однозначно 20 из 10 по всем критериям оценки. Никому не рекомендую, потому что с удовольствием сам буду сотрудничать дальше! Отличный заказчик :)