Сверстать лендинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен50 заявок1108 просмотров

Задача:

Сделать html верстку сайта, 2 страницы (главная и страница оплаты), плюс одно модальное окно с подтверждением данных.

И ещё мобильную версию.

HTML
5 лет назад
ivanpetrov1991
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dmitry_musaev
Дмитрий 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$200
3 дня
Escrow
Получилось очень эффективное сотрудничество, на высоком профессиональном уровне. Все текущие и дополнительные задачи решались быстро и без лишних разговоров, такого я уже давно не встречал. Получил огромное удовольствие от взаимодействий с Дмитрием, в итоге получился превосходнейший результат. Я остался очень доволен. Спасибо! 10+
Достаточно трудоемкий и кропотливый, и что не мало важно, интересный проект! Мало таких заказчиков на бирже, которые ТАК относятся к своим проектам, да и в общем к работе. Однозначно 20 из 10 по всем критериям оценки. Никому не рекомендую, потому что с удовольствием сам буду сотрудничать дальше! Отличный заказчик :)

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