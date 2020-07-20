Нужна верстка 3х страниц под мобильное приложение. Десктоп не нужен. Главная Список объектов Объект детально Макет во вложении, скрипт и плагин для построения графика будет предоставлен, он уже готов. ...
Сверстать лендинг
Задача:
Сделать html верстку сайта, 2 страницы (главная и страница оплаты), плюс одно модальное окно с подтверждением данных.
И ещё мобильную версию.
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