Всем добрый день. Нужно добавить кнопку закрыть для окна. Кнопка открытия уже есть. Надо сделать, чтобы при нажатии на нее появлялся блок(он уже готов). И так же, после того, как сделаете кнопку закрытия, надо чтобы ...
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Добрый день, сделать дополнение для модалки, все уточню в лс
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