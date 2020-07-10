Правки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки216 просмотров

Добрый день, сделать дополнение для модалки, все уточню в лс

5 лет назад
vkadakov
22 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Sobefi27
Иван 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Второй раз уже сотрудничаем, за 2 часа сделал то, что не смог прошлый человек за день. Большое спасибо, рекомендую к сотрудничеству.
Всё так же, только положительно рекомендую.

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Ваге
 
29 лет
5 лет в сервисе
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Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
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3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Sobefi27
Иван 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Володимир
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-1)
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