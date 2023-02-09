Aman_baypakov

Аман Байпаков Aman_baypakov

 
22 годаРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная верстка в короткий срок с гарантией!

О себе: занимаюсь веб-программированием уже год, до это занимался программированием на Python, C++. Каждый день изучаю новые технологии, чтобы код вашего сайта был современным.

Знания и навыки:

  • Знания языка Python;
  • HTML (HTML5), CSS (CSS3) ;
  • JavaScript и jQuery;
  • Разработка проектов разной сложности на основе Python Django;
  • Работа с Git, а также GitHub;
  • Фреймворк Bootstrap;
  • Знание языка SQL и работа с СУБД SQLite, MySQL;
  • Умение работать с консолью;
  • Работа с библиотекой Kivy (создание простых приложений);
  • Понимание принципов тестирования программ.
  • Понимание принципов ООП;
  • Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;
  • Освоение новых технологий за короткие сроки;
  • Коммуникабельность, исполнительность, внимание к деталям.
Гарантия: исправлю все ошибки связанные с моей работой в течении 3х недель, полностью бесплатно!

Ответственность:

Не выполняю параллельно другую работу, полностью погружаюсь только в один проект

На связи в течении всего рабочего времени(с 8:00 до 23:00)

Контакты

Мой сайт(пока что в разработке):

Телеграм: https://t.me/allez01

Телефон:

+7 928 237 84 65

E-mail:

[email protected]

VK

https://vk.com/amb001

JavascriptPythonMySQLHTMLCSSBootstrapjQueryDjangoSQLite