Аман Байпаков Aman_baypakovAman_baypakov
22 годаРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивная верстка в короткий срок с гарантией!
О себе: занимаюсь веб-программированием уже год, до это занимался программированием на Python, C++. Каждый день изучаю новые технологии, чтобы код вашего сайта был современным.
Знания и навыки:
- Знания языка Python;
- HTML (HTML5), CSS (CSS3) ;
- JavaScript и jQuery;
- Разработка проектов разной сложности на основе Python Django;
- Работа с Git, а также GitHub;
- Фреймворк Bootstrap;
- Знание языка SQL и работа с СУБД SQLite, MySQL;
- Умение работать с консолью;
- Работа с библиотекой Kivy (создание простых приложений);
- Понимание принципов тестирования программ.
- Понимание принципов ООП;
- Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;
- Освоение новых технологий за короткие сроки;
- Коммуникабельность, исполнительность, внимание к деталям.
Ответственность:
Не выполняю параллельно другую работу, полностью погружаюсь только в один проект
На связи в течении всего рабочего времени(с 8:00 до 23:00)
Контакты
Мой сайт(пока что в разработке):
Телеграм: https://t.me/allez01
Телефон:
+7 928 237 84 65
E-mail:
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Диплом "Профессия Python(Django) разработчик"24 просмотра
- Сертификат о прохождении курса по PHP33 просмотра