Адаптивная верстка в короткий срок с гарантией!

О себе: занимаюсь веб-программированием уже год, до это занимался программированием на Python, C++. Каждый день изучаю новые технологии, чтобы код вашего сайта был современным.

Знания и навыки:

Знания языка Python ;

; HTML (HTML5), CSS (CSS3) ;

(HTML5), (CSS3) ; JavaScript и jQuery ;

и ; Разработка проектов разной сложности на основе Python Django ;

; Работа с Git , а также GitHub;

, а также GitHub; Фреймворк Bootstrap ;

; Знание языка SQL и работа с СУБД SQLite , MySQL ;

, ; Умение работать с консолью;

Работа с библиотекой Kivy (создание простых приложений);

(создание простых приложений); Понимание принципов тестирования программ.

Понимание принципов ООП;

Кроссбраузерная и кроссплатформенная верстка;

Освоение новых технологий за короткие сроки;

Коммуникабельность, исполнительность, внимание к деталям.

Гарантия: исправлюсвязанные с моей работой в течении 3х недель, полностью бесплатно!

Ответственность:

Не выполняю параллельно другую работу, полностью погружаюсь только в один проект

На связи в течении всего рабочего времени(с 8:00 до 23:00)

Контакты

Мой сайт(пока что в разработке):

Телеграм: https://t.me/allez01

Телефон:

+7 928 237 84 65

E-mail:

[email protected]

VK

https://vk.com/amb001