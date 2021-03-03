$25
1. Нужно добавить обьема гербу и детализации 2. Добавить свет в трещинах гроба 3. Уменьшить эффект пластмассы и добавить и сделать немного тусклее 4. Сделать фон-подложку для герба
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Закрыт
3 года назад
1. Нужно добавить обьема гербу и детализации 2. Добавить свет в трещинах гроба 3. Уменьшить эффект пластмассы и добавить и сделать немного тусклее 4. Сделать фон-подложку для герба
Нужно нарисовать герб для игрового клана world of warcraft. Тематика смерти, живых мертвецов и противников света. Герб будет использоваться для различных ресурсов, по этому нужен прозрачный фон и исходник (желательно вектор или фотошоп). В основе герба должен ...