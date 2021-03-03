vhondarev

Виктор vhondarev

 
31 годУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Улучшить игровой Герб

    $25

    1. Нужно добавить обьема гербу и детализации 2. Добавить свет в трещинах гроба 3. Уменьшить эффект пластмассы и добавить и сделать немного тусклее 4. Сделать фон-подложку для герба

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать Герб для игрового клана

    $15

    Нужно нарисовать герб для игрового клана world of warcraft. Тематика смерти, живых мертвецов и противников света. Герб будет использоваться для различных ресурсов, по этому нужен прозрачный фон и исходник (желательно вектор или фотошоп). В основе герба должен ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
ballas121
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нарисовать Герб для игрового клана
Хороший опыт. буду рад сотрудничать в будущем.
Хорошая работа, уникальная графика. Сделал всё быстро.
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