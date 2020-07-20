Добрый день. !!!Укажите свою стоимость за всю работу и сроки выполнения.!!! Ищем верстальщика для дальнейшего сотрудничества на постоянной основе. Верстка на Flex и/или Grid. Никаких float и inline. Проект ...
Вёрстка сайта с макета на Тильде
Добрый день! Нужно переверстать всё в html с дизайна шаблона – catalogpl.com/.
Главная страница, страница с магазинами, страница с акциями, страница карточки магазина.
Пишите свои предложения по стоимости и срокам. Спасибо
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