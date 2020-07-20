Вёрстка сайта с макета на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок1479 просмотров

Добрый день! Нужно переверстать всё в html с дизайна шаблона –  catalogpl.com/.

Главная страница, страница с магазинами, страница с акциями, страница карточки магазина.

Пишите свои предложения по стоимости и срокам. Спасибо

HTMLTilda
5 лет назад
kate_design
Катя 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Melnik0v
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$60
4 дня
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Замечательный специалист, выполнил заказ раньше установленного срока, приятен в общении!
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
50 лет
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Бека
 
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HTML-верстка
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