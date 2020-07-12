HTML-верстка сайта

Нужно сверстать интернет-магазин: 2 страницы(основная и "о нас"), модальное окно и версия для мобильных устройств. Сайт будет работать на Wordpress, поэтому просьба оптимизировать верстку под эту систему. Так же, нужно будет анимировать первый блок на ...