ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!! Нужен сайт, один в один как mgsmebel.ru Со всем наполнением, можно без конструкторов, с возможностью редактирования всего сайта. CMS желательно выбирать WordPress + WooCommerce копирование ...
HTML-верстка сайта
Задача:
Сайт www.sbexpert.ru не доверстал один умелец Кирилл Яковлев (фрилансер, обитает здесь на Weblancer, деньги получил в полном объеме и стал скрываться...) Необходимо привести все в порядок. Есть макет https://www.figma.com/file/lfr9OdGM69P08h0XWD68uh/Landing-Page-1?node-id=0:1 Возьметесь?
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