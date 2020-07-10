Скопировать сайт

ЧИТАЕМ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!!

Нужен сайт, один в один как mgsmebel.ru

Со всем наполнением, можно без конструкторов, с возможностью редактирования всего сайта.

CMS желательно выбирать WordPress + WooCommerce

копирование за два часа не предлагать. Предоплаты нет, оплата по факту выполнения и полной проверки, очень много тех, кто что то типа сделал и налегают на оплату, а по факту ничего не делается.