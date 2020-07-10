Нужно в шапку сайта добавить контактную информацию (телефон, mail) . Сайт на wordpress тема Astra.
Нужна верстка и установка на систему управления
Нужна верстка и установка на систему управления
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Процесс работы Безопасная сделка или по Факту
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