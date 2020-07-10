Нужна верстка и установка на систему управления

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Закрыт19 заявок1712 просмотров

Нужна верстка и установка на систему управления  

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Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

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