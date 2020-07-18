Верстка блока для сайта на Wordpress

Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки, при пролистывании слайда, соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress (конструктор)

В отклике прошу указать ориентировочную стоимость и сроки.

Если нужна для оценки доп. информация, пишите в директ.