Верстка блока для сайта на Wordpress

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Завершен15 заявок1306 просмотров

Необходимо сверстать блок (скриншот прикрепил). Это слайдейр с объектами: фото + заголовок + описание работ, цена и сроки,   при пролистывании слайда,  соответственно, должны меняться все эти элементы (заголовок, фото и описание). Сайт на wordpress (конструктор) 

В отклике прошу указать ориентировочную стоимость и сроки.

Если нужна для оценки доп. информация, пишите в директ. 

WordPress
5 лет назад
seoacc
Михаил 
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месяц назад

Выбранный исполнитель

DKvinov
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$36
1 день
Escrow
Всё ОК. Сотрудничеством остался доволен )
Михаил очень приятен в общении, чётко ставит задачу и постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству!)

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