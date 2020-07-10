Приветствую! Необходимо готовую верстку интегрировать на любой удобный движок. Саму верстку не могу скинуть, имеется пока что только дизайн. Сама верстка без бутстрапа, чистый, понятный код, верстальщик в случае чего переверстает необходимое, но в целом ...
Сверстать в элементоре первый экран лендинга
Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия
=
это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm
=
что по факту нужно:
-
Картинка адаптированная под несколько разрешений на ПК
(картинку нужно сделать возможность менять, просто, также в админке)
-
Заголовок http://joxi.ru/Q2KoRbGCw1lWa2 — расположение его также адаптированно под несколько разрешений на ПК. Важно наличии возможности менять H1-6 заголовка в админке как здесь http://joxi.ru/52aDaxEib5zvnm(не зависимо от H1-6 размер заголовка всегда остается одинаковым)-
текст под заголовком http://joxi.ru/KAxqv3NI1g5RDr с возможностью выделять часть слов жирным текстом
(также возможность его вообще убрать и чтобы верстка не поехала))
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кнопка — при нажатии на нее появляется эта форма http://joxi.ru/5md6Oy5Teoz6PAона уже сверстана, есть на кнопке обратный звонок в шапке меню
(также возможность ее вообще убрать и чтобы верстка не поехала))=
именно чтобы была возможность редактировать в админке примерно вот так http://joxi.ru/RmzM0nNcRked9r
т.е. были поля с заголовком, текстом кнопки и т.д.
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в отклике укажите стоимость и сроки
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