Сверстать в элементоре первый экран лендинга

Сверстать в элементоре первый экран этого лендинга

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

обратите внимание он адаптирован под несколько разрешений на ПК и отдельно мобильная версия

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это не нужно http://joxi.ru/82QlkbEHykxRdm

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что по факту нужно:

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Картинка адаптированная под несколько разрешений на ПК

(картинку нужно сделать возможность менять, просто, также в админке)

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Заголовок http://joxi.ru/Q2KoRbGCw1lWa2 — расположение его также адаптированно под несколько разрешений на ПК. Важно наличии возможности менять H1-6 заголовка в админке как здесь http://joxi.ru/52aDaxEib5zvnm(не зависимо от H1-6 размер заголовка всегда остается одинаковым)-

текст под заголовком http://joxi.ru/KAxqv3NI1g5RDr с возможностью выделять часть слов жирным текстом

(также возможность его вообще убрать и чтобы верстка не поехала))

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кнопка — при нажатии на нее появляется эта форма http://joxi.ru/5md6Oy5Teoz6PAона уже сверстана, есть на кнопке обратный звонок в шапке меню

(также возможность ее вообще убрать и чтобы верстка не поехала))=

именно чтобы была возможность редактировать в админке примерно вот так http://joxi.ru/RmzM0nNcRked9r

т.е. были поля с заголовком, текстом кнопки и т.д.

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в отклике укажите стоимость и сроки