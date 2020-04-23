yura1999_

Юрий Присяжный yura1999_

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

Ddrop
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
JS скрипт увлечения цены товара при выборе доп.опций
JavaScript
Сделано быстро и по ТЗ, рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Vitaletka
Виола 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Базы данных
PHP
Сотрудничаем не в первый раз . Ответственный , доброжелательный и понимающий человек ! Работа была сделана быстро и что главное качественно !
Всё отлично, рекоммендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_15832152589421
5 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Зашифровать строку
JavaScriptPHP
Потрясающий кодер, за минуту сделал то, что не смогли другие 5 кодеров, да и сам я ломал долгое время голову, видимо знаний не хватает. Очень рад что встретил Вас, спасибо!!!!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата
Ответный отзыв
Vitaletka
Виола 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
SQL написать запросы несложные
SQL
Отличный исполнитель! Все быстро и четко,хорошая работа,постоянная связь,рекомендую
Отличный заказчик, задание было поставлено четко в следствии чего был получен быстрый результат.
Ответный отзыв