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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
JavaScript
Сделано быстро и по ТЗ, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$15
10 баллов
5 лет назад
PHP
Сотрудничаем не в первый раз . Ответственный , доброжелательный и понимающий человек ! Работа была сделана быстро и что главное качественно !
Ответный отзыв
Всё отлично, рекоммендую к сотрудничеству
$3
10 баллов
5 лет назад
JavaScriptPHP
Потрясающий кодер, за минуту сделал то, что не смогли другие 5 кодеров, да и сам я ломал долгое время голову, видимо знаний не хватает. Очень рад что встретил Вас, спасибо!!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата
$1
10 баллов
5 лет назад
SQL
Отличный исполнитель! Все быстро и четко,хорошая работа,постоянная связь,рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задание было поставлено четко в следствии чего был получен быстрый результат.