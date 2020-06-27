Тестовое задание написания алгоритма обработки данных. 1.Требуется написать техническое задание на автоматический алгоритм связки исходных данных и эталонных. 2. Требуется описать правила алгоритма, который удалял бы невалидные телефоны (заведомо некорректные) и ...
Базы данных
Сделать запросы ,написать php код
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Заявки фрилансеров
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