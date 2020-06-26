Внутренняя CRM

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Закрыт11 заявок877 просмотров

Создание внутренней CRM –  единой базы для  ведения учета заказов, автоматизации бизнес процессов, контроля сотрудников, просмотра и создания отчетов.

В файле предварительное описание проекта, детальное ТЗ с алгоритмами будет выслано после подписания NDA.

Нужна предварительная оценка проекта. 

5 лет назад
D_online
Алина 
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5 лет в сервисе
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