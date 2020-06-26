Необходимо написать автоматизатор для работы со сторонним ПО под windows, и на основании результатов работы этого ПО сформировать базу данных.
Внутренняя CRM
Создание внутренней CRM – единой базы для ведения учета заказов, автоматизации бизнес процессов, контроля сотрудников, просмотра и создания отчетов.
В файле предварительное описание проекта, детальное ТЗ с алгоритмами будет выслано после подписания NDA.
Нужна предварительная оценка проекта.
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