База данных для музея

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Закрыт7 заявок786 просмотров

Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. 

Сама БД может быть создана как в SQL Server, так и в MySQL (договоримся).

В БД требуется минимум 5-7 таблиц (структуру опишу), также необходимо достаточное количество форм и подобие запросов с выборкой.

Внешний вид интерфейса не имеет значение. Лучше всего — простой и понятный.

ТЗ напишу и отправлю. 

Прошу обратить внимание, что срок короткий. 2-3 дня, максимум это четверг-пятница 25.06-26.06

MySQLSQL
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