Выполнить 5 забросов MongoDB

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Необходимо выполнить 5 простых запросов в mongoDB. Сколько это будет стоить?

MongoDB
5 лет назад
guest_15926774048588
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