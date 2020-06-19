Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки342 просмотра

Нужно распарсить словарь синонимов https://slovar-vocab.com/english/synonyms-vocab.html 

Требуемый контент находится в теге 

Результат нужно будет сохранить в БД.

5 лет назад
mark500
Леонид 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

s5250
29 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Работа была выполнена через пару часов после согласования. Результат соответствовал ТЗ.
Все отлично

Заявки фрилансеров

Николай
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Баястан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
s5250
29 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад