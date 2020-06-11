Ищу специалистов, нужно написать API на существующий реверс электронных каталогов запчастей. Основная задача написать по ТЗ веб/API для дальнейшей разработки фронтенда. Каталоги выгружены в разные базы данных как правило mysql или postgres. К некоторым каталогам ...
Требуется программист для доработки таблиц в Excel и экспорт из AMO CR
- В таблице настроить формулы для подсчета прихода, расхода (с учетом операционной деятельности по периодам, видам направлений и типов счетов, суммы остатков на счетах). Таблица выглядит так: https://drive.google.com/file/d/1qXOUH8M1IQjv260AcKP27UiYRr0Flba0/view?usp=sharing
- Настроить экспорт данных из сделок AMO CRM в Excel. Чтобы при внесении данных в сделки, они автоматически экспортировались в Excel. Формат файла Excel дополнительно предоставим.
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