Требуется программист для доработки таблиц в Excel и экспорт из AMO CR

$29
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок603 просмотра
  • В таблице настроить формулы для подсчета прихода, расхода (с учетом операционной деятельности по периодам, видам направлений и типов счетов, суммы остатков на счетах). Таблица выглядит так: https://drive.google.com/file/d/1qXOUH8M1IQjv260AcKP27UiYRr0Flba0/view?usp=sharing
  • Настроить экспорт данных из сделок AMO CRM в Excel. Чтобы при внесении данных в сделки, они автоматически экспортировались в Excel. Формат файла Excel дополнительно предоставим.
5 лет назад
guest_15899258040193
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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