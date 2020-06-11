Интегрировать по API передачу данных Bizon365 – Геткурс

Здравствуйте!

Есть 2 сервиса: bizon365 и getcourse. У обоих есть API и их нужно поженить.

Ссылки на описание АПИ обоих сервисов.

https://blog.bizon365.ru/api/v1/

https://getcourse.ru/blog?tagNames=API

Суть в том, что Бизон генерирует индивидуальные ссылки для входа на автовебинар, но ссылки эти работают только если использовать Бизоновские страницы регистрации. Нам эти страницы не подходят, потому что мы используем Геткурс и процессы в нем для рассылки сообщений по дате/времени. Но в Геткурс можно передавать по АПИ данные из Бизона.

Нужно:

- Настроить передачу индивидуальных ссылок из Бизона в Геткурс.

- Настроить передачу данных (имя пользователя и т.д) из. Геткурса в Бизон

-Настроить передачу данных (ответы пользователя в чате) из Бизона в Геткурс.

Пишите, пожалуйста, своё предложение – цены и сроки.