Интегрировать по API передачу данных Bizon365 – Геткурс

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Закрыт4 заявки666 просмотров

Здравствуйте! 

Есть 2 сервиса: bizon365 и getcourse. У обоих есть API и их нужно поженить.

Ссылки на описание АПИ обоих сервисов. 

https://blog.bizon365.ru/api/v1/

https://getcourse.ru/blog?tagNames=API

Суть в том, что Бизон генерирует индивидуальные ссылки для входа на автовебинар, но ссылки эти работают только если использовать Бизоновские страницы регистрации. Нам эти страницы не подходят, потому что мы используем Геткурс и процессы в нем для рассылки сообщений по дате/времени. Но в Геткурс можно передавать по АПИ данные из Бизона. 

Нужно:

- Настроить передачу индивидуальных ссылок из Бизона в Геткурс. 

- Настроить передачу данных (имя пользователя и т.д) из. Геткурса в Бизон

-Настроить передачу данных (ответы пользователя в чате) из Бизона в Геткурс.

Пишите, пожалуйста, своё предложение – цены и сроки.

5 лет назад
guest_1591943714564
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