Необходимые навыки— 3+ опыт работы на аналогичной должности — Иметь знания с операционными системами ОС Linux (Debian) c использованием SSH. — Уметь устанавливать и обновлять базы данных PostgreSQL — Опыт работы с конфигурацией репликации в PostgreSQL — Знать де-факто стандарты и лучших практик в PostgreSQL ...
Интегрировать по API передачу данных Bizon365 – Геткурс
Здравствуйте!
Есть 2 сервиса: bizon365 и getcourse. У обоих есть API и их нужно поженить.
Ссылки на описание АПИ обоих сервисов.
https://blog.bizon365.ru/api/v1/
https://getcourse.ru/blog?tagNames=API
Суть в том, что Бизон генерирует индивидуальные ссылки для входа на автовебинар, но ссылки эти работают только если использовать Бизоновские страницы регистрации. Нам эти страницы не подходят, потому что мы используем Геткурс и процессы в нем для рассылки сообщений по дате/времени. Но в Геткурс можно передавать по АПИ данные из Бизона.
Нужно:
- Настроить передачу индивидуальных ссылок из Бизона в Геткурс.
- Настроить передачу данных (имя пользователя и т.д) из. Геткурса в Бизон
-Настроить передачу данных (ответы пользователя в чате) из Бизона в Геткурс.
Пишите, пожалуйста, своё предложение – цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $4000Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Уважаемые исполнители необходимо доработать имеющуюся базу данных по формированию Бизнес-Плана в MS Access согласно задания. Срок – 4 дня на исполнениеБазы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Нужно продолжит работу существующего приложения на PHP, MySQL, nodeJS, JAVA, LINUX Оптимизация приложения и базы данных Сопровождение приложения Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д. Оплата договорная, достойная.Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик. Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию. Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka " Пробовали ...Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт, только с закрытой админкой, то есть без фронтэнда. Дизайн абсолютно не имеет значения, главное что бы он был максимально упрощён для достижения максимальной скорости работы, ничем не перегружен. В данной админке ...Базы данных6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. ...Базы данных10 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача построить систему сбора данных из facebook. Сбор всех публикаций пользователей/сообществ из сети facebook по имеющемуся исходному списку пользователей/сообществ. Необходимые данные: id и наименование пользователя id и наименование сообщества id ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Нужно создать 3 представления для БД. 1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту); 2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту); 3. Список должников, книг ...Базы данных8 заявокЗакрыт5 лет назад
2. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.12. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.1 2.2 Серверные технологии 2.2.1 3. Разработка информационной ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад