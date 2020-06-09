Помощь в восстановлении файла после вируса шифровальщика

Добрый день.

Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик.

Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию.

Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka "

Пробовали поменять расширение базы вручную и запустить на другом ПК – безуспешно. (т.е. файл именно закодирован, а не блокируется вирусом)

Требуется помощь в декодировании файла нашей базу 1с.

В приложении прикрепил файл закодированного файла https://yadi.sk/d/6kkF1XbirDLERA