Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск ...
Помощь в восстановлении файла после вируса шифровальщика
Добрый день.
Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик.
Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию.
Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka "
Пробовали поменять расширение базы вручную и запустить на другом ПК – безуспешно. (т.е. файл именно закодирован, а не блокируется вирусом)
Требуется помощь в декодировании файла нашей базу 1с.
В приложении прикрепил файл закодированного файла https://yadi.sk/d/6kkF1XbirDLERA
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