Помощь в восстановлении файла после вируса шифровальщика

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Добрый день.

Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик.

Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию.

Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka "

Пробовали поменять расширение базы вручную и запустить на другом ПК – безуспешно. (т.е. файл именно закодирован, а не блокируется вирусом)

Требуется помощь в декодировании файла нашей базу 1с.

В приложении прикрепил файл закодированного файла  https://yadi.sk/d/6kkF1XbirDLERA

5 лет назад
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