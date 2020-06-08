База данных Unity

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Закрыт3 заявки618 просмотров

В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт . 

SQLiteUnity
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guest_15916212682368
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