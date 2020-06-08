Добрый день, !! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !! Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep ...
База данных Unity
В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт .
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