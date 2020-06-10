2. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.12. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.1 2.2 Серверные технологии 2.2.1 3. Разработка информационной ...
Создать три представления для уже созданной БД в MySQL
Нужно создать 3 представления для БД.
1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту);
2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту);
3. Список должников, книг с указанием автора и на сколько задолжал (начиная с тех, кто дольше задолжал).
Сама БД уже создана.
База данных была выполнена в MySQL Workbench.
БД отправлю в сообщения.
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