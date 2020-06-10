Создать три представления для уже созданной БД в MySQL

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Закрыт8 заявок561 просмотр

Нужно создать 3 представления для БД.

1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту);

2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту);

3. Список должников, книг с указанием автора и на сколько задолжал (начиная с тех, кто дольше задолжал).

Сама БД уже создана.

База данных была выполнена в MySQL Workbench.

БД отправлю в сообщения.

MySQL
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