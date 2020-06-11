Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. ...
Создать закрытую админку с работой и ведением товаров.
Требуется создать сайт, только с закрытой админкой, то есть без фронтэнда. Дизайн абсолютно не имеет значения, главное что бы он был максимально упрощён для достижения максимальной скорости работы, ничем не перегружен.
В данной админке есть два типа пользователей, админ и менеджер, с разными доступами.
Для каждого менеджера при регистрации создается автоматом своя база данных MYSQL
В своем кабинете менеджер должен иметь возможность импортировать и экспортировать товары, и сам настраивать шаблоны импорта, поиск-замена, сопоставление какие колонки куда добавлять или обновлять, множество правил и условий, для правильной работы, на все случаи жизни. Форматы импорта экспорта различные xls xlsx csv в разных кодировках.
Так же будут вкладки вывода и фильтрации загруженных товаров, те которые имеются в базе.
Главное это скорость работы с базой, скорость работы с выводом.
Разработка может быть и на фреймворке, как вам удобно. Пытаться продать уже готовы решения не нужно.
Предоплата возможна только после демонстрации первых результатов.
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