Создать закрытую админку с работой и ведением товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок670 просмотров

Требуется создать сайт, только с закрытой админкой, то есть без фронтэнда. Дизайн абсолютно не имеет значения, главное что бы он был максимально упрощён для достижения максимальной скорости работы, ничем не перегружен.

В данной админке есть два типа пользователей, админ и менеджер, с разными доступами.

Для каждого менеджера при регистрации создается автоматом своя база данных MYSQL

В своем кабинете менеджер должен иметь возможность импортировать и экспортировать товары, и сам настраивать шаблоны импорта, поиск-замена, сопоставление какие колонки куда добавлять или обновлять, множество правил и условий, для правильной работы, на все случаи жизни. Форматы импорта экспорта различные xls xlsx csv в разных кодировках.

Так же будут вкладки вывода и фильтрации загруженных товаров, те которые имеются в базе.

Главное это скорость работы с базой, скорость работы с выводом.

Разработка может быть и на фреймворке, как вам удобно. Пытаться продать уже готовы решения не нужно.

Предоплата возможна только после демонстрации первых результатов.

MySQL
5 лет назад
alexey100
Алексей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эльдар
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Артём
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Иван
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
2 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать админку для ведения учёта товаров

    Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. ...

    PHP
    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Задача построить систему сбора данных из facebook.

    Задача построить систему сбора данных из facebook. Сбор всех публикаций пользователей/сообществ из сети facebook по имеющемуся исходному списку пользователей/сообществ. Необходимые данные: id и наименование пользователя id и наименование  сообщества id ...

    Python
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать три представления для уже созданной БД в MySQL

    $7

    Нужно создать 3 представления для БД. 1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту); 2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту); 3. Список должников, книг ...

    MySQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно описать по этим пунктам моего телеграмм бота

    2. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.12. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.1 2.2 Серверные технологии 2.2.1 3. Разработка информационной ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных Unity

    В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт .

    SQLiteUnity
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Архитектура AWS. Deep learning. Lambda или Container

    Добрый день, !! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !! Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep ...

    Python
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Excel - автозаполнение

    Нужен специалист по excel Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями. Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик. ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать таблицу воронки продаж и декомпозиции в Excel

    $50

    Всем привет!Нужно разработать табличку в Excel для решения двух задач:1) расчет показателей по формулам для декомпозиции: расчет доходов и расходов для калькуляции необходимых шагов для достижения денежной цели. например: точка а - 100 000 рублейточка б ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад