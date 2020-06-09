Задача построить систему сбора данных из facebook.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок562 просмотра

Задача построить систему сбора данных из facebook.

Сбор всех публикаций пользователей/сообществ из сети facebook по имеющемуся исходному списку пользователей/сообществ.

Необходимые данные:

id и наименование пользователя

id и наименование  сообщества

id и наименование  автора

текст публикации

ссылка на публикацию

кол-во репостов

кол-во лайков

кол-во комментарии

дата публикации

дата сбора данных.

Требования к системе:

Проверка и обогащение 100 000 (сто тысяч) профилей в течении одного часа

Язык программирования Python

Оптимальное расходование серверных мощностей

Возможность горизонтального масштабирования системы

Взаимодействие с внешней системой RestAPI

Читабельный код

Документирование кода

Документация к системе

*Серверные мощности будут предоставлены.

Сроки и этапы работ:

1. Разработка (1-2 месяца)

2. Внедрение (1-2 недели)

3. Сопровождение (3 месяца)

Python
5 лет назад
guest_15875292033133
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать три представления для уже созданной БД в MySQL

    $7

    Нужно создать 3 представления для БД. 1. Список книг в наличии с указанием авторов (книги - по алфавиту); 2. Список книг с указанием издательства (книги - по алфавиту); 3. Список должников, книг ...

    MySQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно описать по этим пунктам моего телеграмм бота

    2. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.12. Выбор технологий и среды разработки 2.1 Выбранные технологии разработки 2.1.1 2.2 Серверные технологии 2.2.1 3. Разработка информационной ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных Unity

    В готовый проект Unity необходимо добавить и подключить базу данных ( неважно json/sqlite/SO и т.д.). В бд должно быть можно добавлять и удалять записи. Записи вида имя счёт .

    SQLiteUnity
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Архитектура AWS. Deep learning. Lambda или Container

    Добрый день, !! Использование без серверного вычисления (Lambda) или Container-based computing !! Необходимо создать архитектуру на AWS, где после попадания изображений в S3 storage запускалась функция Lambda, бралась собственная натренированная deep ...

    Python
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Excel - автозаполнение

    Нужен специалист по excel Необходима формула для авто-заполнения таблицы определенными значениями. Есть 1 столбик с повторяющимися значениями и 1 столбик, со список значений, которые надо подставить в соседний столбик. ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать таблицу воронки продаж и декомпозиции в Excel

    $50

    Всем привет!Нужно разработать табличку в Excel для решения двух задач:1) расчет показателей по формулам для декомпозиции: расчет доходов и расходов для калькуляции необходимых шагов для достижения денежной цели. например: точка а - 100 000 рублейточка б ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Спроектировать схему БД

    Необходимо спроектировать схему реляционной БД. Проектирование производится по описанию веб-приложения, которое в будущем будет работать на этой базе. Конечный результат работы - визуальная модель БД и SQL-запрос создания БД в СУБД PostgreSQL. Оплата по договоренности.

    PostgreSQLSQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен отличный специалист по Excel/

    У нас есть база и шаблоны таблиц. Надо настроить связь между таблицами. Вам необходимо знать ВПР, ВПР с импортом, массивы, проверка данных, условие, сцепка, фильтры и т.д. Необходимо отлично знать EXCEL.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад