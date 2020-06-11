Скрипт для Google Ads

Скрипт должен выполняться раз в день и выгружать данные создавая таблицу в гугл таблицах.

Пример таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZPXcmX9rYSi_HstzoeTv8np7TH1T-IUAobxDozqvXk/edit?usp=sharing

Нужно будет собирать данные по

- ключевым словам, по каким были клики за день и тип соответствия

- по локациям, с каких локаций были клики в этот день

- список всех поисковых фраз по которым были клики

Данные в таблице должны быть в часовом поясе GMT+3, сам аккаунт Google Ads может быть в ином часовом поясе.

В отклике сразу оставляйте телеграм и примерную цену (не рандомную!!)