Скрипт для Google Ads

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Скрипт должен выполняться раз в день и выгружать данные создавая таблицу в гугл таблицах.

Пример таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZPXcmX9rYSi_HstzoeTv8np7TH1T-IUAobxDozqvXk/edit?usp=sharing

Нужно будет собирать данные по 

- ключевым словам, по каким были клики за день и тип соответствия

- по локациям, с каких локаций были клики в этот день

- список всех поисковых фраз по которым были клики

Данные в таблице должны быть в часовом поясе GMT+3, сам аккаунт Google Ads может быть в ином часовом поясе.

В отклике сразу оставляйте телеграм и примерную цену (не рандомную!!)

Google Ads
5 лет назад
guest_15674370359139
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