По сути, все уже готово. Вам надо просто внести правки и забрать легкие деньги. Займет у вас плюс-минус час. Подробности задания отправлю вам в лс
Скрипт для Google Ads
Скрипт должен выполняться раз в день и выгружать данные создавая таблицу в гугл таблицах.
Пример таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZPXcmX9rYSi_HstzoeTv8np7TH1T-IUAobxDozqvXk/edit?usp=sharing
Нужно будет собирать данные по
- ключевым словам, по каким были клики за день и тип соответствия
- по локациям, с каких локаций были клики в этот день
- список всех поисковых фраз по которым были клики
Данные в таблице должны быть в часовом поясе GMT+3, сам аккаунт Google Ads может быть в ином часовом поясе.
В отклике сразу оставляйте телеграм и примерную цену (не рандомную!!)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных7 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта на OpenCart Версия ocStore2.3.0.2.3 Нужен модуль для привязки данных по стоимости сервиса изапчастей к каждой позиции товара Адрес сайта evan.by Список запчастей и стоимость работ к изделию должны выводиться ...Базы данных1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Есть 2 сервиса: bizon365 и getcourse. У обоих есть API и их нужно поженить. Ссылки на описание АПИ обоих сервисов. https://blog.bizon365.ru/api/v1/ https://getcourse.ru/blog?tagNames=API Суть в том, ...Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $4000
Необходимые навыки— 3+ опыт работы на аналогичной должности — Иметь знания с операционными системами ОС Linux (Debian) c использованием SSH. — Уметь устанавливать и обновлять базы данных PostgreSQL — Опыт работы с конфигурацией репликации в PostgreSQL — Знать де-факто стандарты и лучших практик в PostgreSQL ...Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Уважаемые исполнители необходимо доработать имеющуюся базу данных по формированию Бизнес-Плана в MS Access согласно задания. Срок – 4 дня на исполнениеБазы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $500
Нужно продолжит работу существующего приложения на PHP, MySQL, nodeJS, JAVA, LINUX Оптимизация приложения и базы данных Сопровождение приложения Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д. Оплата договорная, достойная.Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сегодня наш сервак подцепил вирус-шифровальщик. Из самого ценного, что есть – база 1с, которая так же подверглась шифрованию. Все файлы поменяли расширение на " [[email protected]].coka " Пробовали ...Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно спарсить базу из 2ГИС. Из рубрики "Строительные услуги", категорию "Ремонт и отделка". По вот этим городам: Новосибирск ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется создать сайт, только с закрытой админкой, то есть без фронтэнда. Дизайн абсолютно не имеет значения, главное что бы он был максимально упрощён для достижения максимальной скорости работы, ничем не перегружен. В данной админке ...Базы данных6 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать админку с выводом товаров из базы данных. Дизайн, самый простой. Учёт и ведение товаров, импорт, экспорт файлов с товарами, много пользовательский режим, разный приоритет пользователей. Предпочтительно PHP. НЕ на основе какого либо движка. ...Базы данных10 заявокЗакрыт5 лет назад