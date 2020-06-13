Правка уже ГОТОВОГО кода C++

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт7 заявок719 просмотров

По сути, все уже готово. Вам надо просто внести правки и забрать легкие деньги.

Займет у вас плюс-минус час.

Подробности задания отправлю вам в лс

5 лет назад
guest_15920592867185
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Айнур
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
25 отзывов(-2)
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад