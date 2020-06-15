AmoCRM - отправить данные сделки не клиенту (сборщику), получить ответ

Здравствуйте

нужно отправить данные из сделки (товары, значения некоторых полей) не клиенту (водителю, сборщику), получить ответ от них "да" или "нет"

, в зависимости от ответа карточку в определённый этап двигать.

родной амовский salesbot это из коробки не умеет. Нужно научить :)

Решение задачи, в идеале, должно остаться в среде Амо. (выводить данные на сторонний сервер, обрабатывать там и т.п. НЕ нужно - нарушает стабильность системы).