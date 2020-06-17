Выводить данные с mySql на html

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 Задача такая:

 мне нужно данные из mySql  сделать так что бы приходили в эту форму. И после сделать так, что бы форма автоматически срабатывала, без нажатия человека(если это конечно возможно) . ﻿Если есть ДРУГОЙ вариант решение этой проблемы то предлагайте. 

Описание сути: мне в excel приходят данные каждые 20 сек, мне нужно импортировать данные в mySql, и что бы эти данные каким то образом через бота приходили в телеграм.(скрипт бота есть снизу)

HTMLMySQL
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baceko__2020
Дмитрий 
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