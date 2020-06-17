Выводить данные с mySql на html

Задача такая:

мне нужно данные из mySql сделать так что бы приходили в эту форму. И после сделать так, что бы форма автоматически срабатывала, без нажатия человека(если это конечно возможно) . ﻿Если есть ДРУГОЙ вариант решение этой проблемы то предлагайте.

Описание сути: мне в excel приходят данные каждые 20 сек, мне нужно импортировать данные в mySql, и что бы эти данные каким то образом через бота приходили в телеграм.(скрипт бота есть снизу)