Ищу специалистов, нужно написать API на существующий реверс электронных каталогов запчастей. Основная задача написать по ТЗ веб/API для дальнейшей разработки фронтенда. Каталоги выгружены в разные базы данных как правило mysql или postgres. К некоторым каталогам ...
Создать сайт с подключенной Базой Данных
Сделать одностраничный сайт, сделать для него Базу Данных, подключить ее к ней. Сконструировать запросы к БД. Вывод на экран информацию об итогах. Делается все по форме PosgreSQL. Подробнее все описано в файле снизу.
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