Импортировать данные на сайт из mySql

Нужно импортировать данные в html из базы данных mySql. Базу можете создать сами я в нее потом сделаю импорт из excel .Мне нужно просто рабочий код php.

С вас html файл с php кодом и созданной вами базу данных и объяснить мне как я сам смогу импортировать excel файл в эту базу данных.