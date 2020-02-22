Крайне приятное впечатление от сотрудничества с Павлом. Очень терпеливый, вежливый и профессиональный человек, проявил максимальную отдачу в разработке проекта для ВКР. 1. Самое главное — исполнитель действительно разбирается в своем деле; 2. Своевременно отправлял отчеты о проделанной работе; 3. Вложился в сроки, а также вносил все правки и по завершении проекта; 4. Объяснил ВСЕ тонкости работы с проектом. Желаю исполнителю много проектов, профессионального роста, увеличения доходов от своего дела и успехов в дальнейшей деятельности!