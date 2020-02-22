[b]Нужно очень срочно.[/b] [b]До завтрашнего дня выполнить данную задачу.[/b] Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. Сама БД должна быть ...
- $70Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад
Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. Сама БД может быть создана как в SQL Server, так и ...Базы данных7 заявокЗакрыт4 года назад
Задание для дипломной работы — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. Сама БД может быть создана как в SQL Server, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт4 года назад
Задание для ВКР. Есть небольшая организация (ИП), занимающаяся разработкой ПО под заказ. Приложение необходимо реализовать на C#, также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio. База данных может быть создана ...Базы данных1 исполнительЗавершен4 года назад