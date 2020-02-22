sdlkjz

Анастасия sdlkjz

 
24 годаКазахстан/Алматы
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • База данных

    $70

    [b]Нужно очень срочно.[/b] [b]До завтрашнего дня выполнить данную задачу.[/b] Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  Сама БД должна быть ...

    SQLite
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • База данных для музея

    Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  Сама БД может быть создана как в SQL Server, так и ...

    MySQLSQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • База данных для музея

    Задание для дипломной работы — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  Сама БД может быть создана как в SQL Server, ...

    MySQLSQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка программы ведения заказов

    Задание для ВКР. Есть небольшая организация (ИП), занимающаяся разработкой ПО под заказ.  Приложение необходимо реализовать на C#, также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  База данных может быть создана ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
wlbmv
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$90
10 баллов
4 года назад
База данных
Приятный заказчик. Понимает о чём говорит. Оплачено без лишних вопросов.
Максим очень грамотно разобрался в представленной задаче, предложил хорошие варианты решения и главное, выполнил все в срок за приемлемую стоимость. Профессионал своего дела, рекомендую к сотрудничеству, огромная благодарность!
Ответный отзыв
holoddd1
Павел 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разработка программы ведения заказов
Рекомендую заказчика. Объясняет хорошо, в случае необходимости правок дает нормальное объяснение. Коммуникабельна, приятно общаться и обсуждать детали.
Крайне приятное впечатление от сотрудничества с Павлом. Очень терпеливый, вежливый и профессиональный человек, проявил максимальную отдачу в разработке проекта для ВКР. 1. Самое главное — исполнитель действительно разбирается в своем деле; 2. Своевременно отправлял отчеты о проделанной работе; 3. Вложился в сроки, а также вносил все правки и по завершении проекта; 4. Объяснил ВСЕ тонкости работы с проектом. Желаю исполнителю много проектов, профессионального роста, увеличения доходов от своего дела и успехов в дальнейшей деятельности!
Ответный отзыв