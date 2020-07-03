База данных

Нужно очень срочно. До завтрашнего дня выполнить данную задачу.

Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.

Сама БД должна быть создана в SQLite.

В БД требуется минимум 7-10 таблиц (структуру опишу), также необходимо достаточное количество форм и подобие запросов с выборкой.