Нужен бот для БК "Марафон" для автоматических ставок в Live. Цена?

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок835 просмотров

По стратегии догон.

Используется сторонний ресурс, для отслеживания результатов, и в нужный момент делается ставка.

5 лет назад
guest_15933502598149
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