Программа для базы данны

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт16 заявок1026 просмотров

Добрый день всем.Требуется создать новую программу для собственной базы данных( так как в старой

не удобно работать). Получаю данные в формате db. 1 Нужна возможность сортировки по каждому показателю2 Удаление дублированных данных 3 При получении и загрузке нового файла ,возможность сортировке по дате( для выявления новых позиций)  Более подробная информация в  дальнейшем

5 лет назад
guest_15879544288504
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Рустам
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-1)
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Антон
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Зануда
 
60 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Внутренняя CRM

    Создание внутренней CRM –  единой базы для  ведения учета заказов, автоматизации бизнес процессов, контроля сотрудников, просмотра и создания отчетов. В файле предварительное описание проекта, детальное ТЗ с алгоритмами будет выслано после ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Специалист по базам данных

    Необходимо написать автоматизатор для работы со сторонним ПО под windows, и на основании результатов работы этого ПО сформировать базу данных.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Построить IDEF0 диаграмму

    Приветствую, необходимо построить IDEF0 диаграмму, DFD есть.  Все входные данные так же предоставлю. Задача не трудная.  Цена Ваша!

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать парсер данных

    Необходимый функционал - Парсинг доменных имен. Доменное имя вбивается методом перебора для охвата максимального количества; - После нахождения действующего домена, необходимо считать футер главной страницы и вытащить оттуда внешние ссылки (если таковые имеются); ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внедрение Битрикс

    Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал. Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • База данных для музея

    Задание — автоматизация деятельности музея искусств. Приложение следует реализовать на C# (либо С/С++), также оно должно взаимодействовать с базой данных на автономном уровне с использованием средств Microsoft Visual Studio.  Сама БД может быть создана как в SQL Server, ...

    MySQLSQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Построить DFD диаграмму

    Требуется построить не сложную DFD диаграмму для сервиса по принятию заказов на ремонт техники.  Все необходимые входные данные я предоставлю

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад