Программа для базы данны

Добрый день всем.Требуется создать новую программу для собственной базы данных( так как в старой

не удобно работать). Получаю данные в формате db. 1 Нужна возможность сортировки по каждому показателю2 Удаление дублированных данных 3 При получении и загрузке нового файла ,возможность сортировке по дате( для выявления новых позиций) Более подробная информация в дальнейшем