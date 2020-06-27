Создание внутренней CRM – единой базы для ведения учета заказов, автоматизации бизнес процессов, контроля сотрудников, просмотра и создания отчетов. В файле предварительное описание проекта, детальное ТЗ с алгоритмами будет выслано после ...
Программа для базы данны
Добрый день всем.Требуется создать новую программу для собственной базы данных( так как в старой
не удобно работать). Получаю данные в формате db. 1 Нужна возможность сортировки по каждому показателю2 Удаление дублированных данных 3 При получении и загрузке нового файла ,возможность сортировке по дате( для выявления новых позиций) Более подробная информация в дальнейшем
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