Внедрение Битрикс

Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал.

Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение начать внедрение с нуля, чтобы исключить ошибки. Попутно вопрос - можем ли мы делать новую систему с параллельно работающей старой не докупая ничего?

1. Разовый импорт данных из старой базы не Битрикса (контакты, компании)

2. Прайс с несколькими "колонками" цены, которые проставляются в зависимости от настроек клиента и возможность его редактировать.

3. Импорт данных о телефонных звонках в реальном времени из систем Бинотел и Интелко по API.

4. Всплывающее сообщение сотруднику, что он принял звонок с номера ХХХ, при клике по номеру запускается поиск.

Права доступа для разных групп пользователей.

5. Предустановленные фильтры (шорткаты с числом заказов по фильтру) для списка заказов. К примеру:

- мои заказы в статусе Х или Y И дата контакта на сегодня или ранее

- заказы в статусе N

6. Окно создания заказа:

- контактное лицо/компания/телефон (быстрый поиск с выпадающим списком). Если выбрать опцию из списка часть полей в заказе заполняются автоматом из данных клиента. Также нужна возможность создать контакт/компанию на основании данных из заказа. Обязательная проверка автозаполнения - в поля заполненные автоматом нужно поставить курсор, чтобы они считались проверенными и заказ можно было сохранить.

- товары в заказе (быстрый поиск по прайсу, выпадающий список)

- ряд полей с небольшими выпадающими списками (перевозчик, способ оплаты и тд...) и текстовые поля

- на основании перечня товаров в заказе формируем текст сообщения для клиента, который по клику копируется в буфер. Сообщение будет состоять из статичной части (задаем в настройках) и динамической - списка товаров (наименование 1 + цена 1 + количество 1; наименование 2 + цена 2 + количество 2; ... итог)

- дата следующего контакта + комент, который добавится в историю по заказу

- возможность открыть все заказы по компании в новом окне

- часть полей обязательна для заполнения

- часть полей скрыта (источник заказа, UTM-метки и тд)

7. Регулярная проверка списка контактов на дубли по номеру телефона. Возможно, проверка в реальном времени?

8. Импорт заявок с сайта (скорее всего парсинг текстового файла).

9. Экспорт всех данных о заказе сразу после создания заказа (для импорта в другую систему).

10. Создание задач по событиям (смена менеджера по клиенту, перевод заказа в статус, просто каждые Х дней, ...)

11. Формирование регулярных отчетов (заказов создано, заказов в статусе, заказов переведено из статуса в статус) на дату и за период. Есть ли инструменты быстрой связки Битрикс с Google Big Query?

12. Обмен сообщениями в рамках заказов с уведомлением получателя.