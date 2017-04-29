metris

Дмитрий metris

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$140
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написати 2 об'яви для Гугл АДС

    $5

    Требуется создать 2 объявления для Google Ads, посвященные услугам сантехника и электрика. Объявления должны быть привлекательными и информативными, чтобы привлекать клиентов. Укажите основные преимущества и особенности предлагаемых услуг.

    Создание креативовGoogle Ads
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Розширення для Chrome під SmartSender

    Необхідно створити розширення для Chrome, яке спростить процес редагування змінних контактів у Smartsender. Розширення повинно виводити форму з ~10 полями, зчитувати значення змінних по контакту та надавати можливість їх редагування перед відправкою в API. Деталі у вкладеному файлі.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка расширения для Google Chrome под smartsender.com

    Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое упростит редактирование переменных контактов в Живых чатах smartsender.com. Необходимо создать форму для ввода значений переменных, интегрированную в интерфейс чата или доступную через панель расширений. Используйте API Smartsender для отправки данных в CRM. Подробное ТЗ доступно.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение Битрикс

    Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал. Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 10 расширенных объявлений для Google Ads

    $8

    Тематика сайта - продажа бронзовых скульптур и изготовление бронзовых скульптур на заказ. Нужно 5 объявлений для продажи скульптур и 5 для изготовления на заказ. Типичных "якорей" нет (акции, скидки, бесплатная доставка и тд.). ...

    Google Ads
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Asterisk. Повысить % звонков, которые доходят до клиентов + лог

    Asterisk 11.20.0 (FreePBX) размещен на ВПСЧасть звонков, которые отправляются одновременно на ~20 софтфонов туда просто не доходят.Нужно найти проблему, устранить и сделать логирование, дошел ли звонок до софтфона.

    Asterisk
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка Asterisk (FreePBX)

    Asterisk 11.20.0 (FreePBX)  1. Периодически подвисает, нужно выяснить причину и устранить. Симпотомы - становится недоступынм веб-интерфейс, если таки загружается, в статусе пишет, что asterisk "error". Иногда входящие звонки не уходят из PBX и мы ...

    Asterisk
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обслуживание сервера Debian и Asterisk (FreePBX)

    На текущий момент есть три задачи: 1. Регулярный бекап всего сервера в удаленное хранилище, чтобы была возможность оперативно восстановить систему даже на другом физическом сервере. Сейчас располагается на ВПС, есть хранилище доступное по ...

    AsteriskDebian
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Динамический колл-трекинг

    Необходимо реализовать упрощенную версию динамического коллтрекинга. В общих чертах выглядит так: Серверная часть. PHP скрипт, который содержит номера для подмены (задаются вручную), при обращении к нему скрипта с сайта записывает данные сессии пользователя и ...

    JavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • SEO продвижение

    Нужен SEO-специалист для постоянной удаленной работы: Аудит сайта и создание стратегии продвижения.Написание ТЗ на внесение изменений в сайт.Работа с внешними ссылками.Анализ трафика, рекомендации для повышения конверсии.Требования: Опыт продвижения в конкурентных тематиках.Умение в ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • ТЗ на оптимизацию сайта

    Всем добрый день! Необходимо написать ТЗ на оптимизацию сайта, которое будет включать как минимум: - заголовки-описания - задание на тексты - схему перелинковки ... и все, что посчитаете ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

karlossan
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$140
10 баллов
6 лет назад
Динамический колл-трекинг
JavaPHP
Оплата в срок, задачи четкие.
Все ок
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