Требуется создать 2 объявления для Google Ads, посвященные услугам сантехника и электрика. Объявления должны быть привлекательными и информативными, чтобы привлекать клиентов. Укажите основные преимущества и особенности предлагаемых услуг.
- $5Копирайтинг1 исполнительЗакрыт2 года назад
Необхідно створити розширення для Chrome, яке спростить процес редагування змінних контактів у Smartsender. Розширення повинно виводити форму з ~10 полями, зчитувати значення змінних по контакту та надавати можливість їх редагування перед відправкою в API. Деталі у вкладеному файлі.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое упростит редактирование переменных контактов в Живых чатах smartsender.com. Необходимо создать форму для ввода значений переменных, интегрированную в интерфейс чата или доступную через панель расширений. Используйте API Smartsender для отправки данных в CRM. Подробное ТЗ доступно.Закрыт3 года назад
Необходимо внедрить CRM Битрикс. Переезд из старой системы в новую будет происходить в несколько этапов, сначала простые процессы, постепенно будем добавлять/расширять функционал. Есть куплена "коробка" Битрикс, в которой уже работают, но мы приняли решение ...Базы данных3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Тематика сайта - продажа бронзовых скульптур и изготовление бронзовых скульптур на заказ. Нужно 5 объявлений для продажи скульптур и 5 для изготовления на заказ. Типичных "якорей" нет (акции, скидки, бесплатная доставка и тд.). ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
Asterisk 11.20.0 (FreePBX) размещен на ВПСЧасть звонков, которые отправляются одновременно на ~20 софтфонов туда просто не доходят.Нужно найти проблему, устранить и сделать логирование, дошел ли звонок до софтфона.Закрыт5 лет назад
Asterisk 11.20.0 (FreePBX) 1. Периодически подвисает, нужно выяснить причину и устранить. Симпотомы - становится недоступынм веб-интерфейс, если таки загружается, в статусе пишет, что asterisk "error". Иногда входящие звонки не уходят из PBX и мы ...Закрыт6 лет назад
На текущий момент есть три задачи: 1. Регулярный бекап всего сервера в удаленное хранилище, чтобы была возможность оперативно восстановить систему даже на другом физическом сервере. Сейчас располагается на ВПС, есть хранилище доступное по ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо реализовать упрощенную версию динамического коллтрекинга. В общих чертах выглядит так: Серверная часть. PHP скрипт, который содержит номера для подмены (задаются вручную), при обращении к нему скрипта с сайта записывает данные сессии пользователя и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен SEO-специалист для постоянной удаленной работы: Аудит сайта и создание стратегии продвижения.Написание ТЗ на внесение изменений в сайт.Работа с внешними ссылками.Анализ трафика, рекомендации для повышения конверсии.Требования: Опыт продвижения в конкурентных тематиках.Умение в ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день! Необходимо написать ТЗ на оптимизацию сайта, которое будет включать как минимум: - заголовки-описания - задание на тексты - схему перелинковки ... и все, что посчитаете ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад