Требуется разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Необходимо интегрировать API для проведения оплат. Знания PHP и Node.js обязательны. Плагин должен включать установку, удаление и настройки в WooCommerce, а также взаимодействие с API для обработки данных о товаре и заключения смарт-контракта. Опыт в сфере NFT приветствуется.
Розширення для Chrome під SmartSender
Потрібне розширення, що доповнить функціонал smartsender.com
Через веб-інтерфейс Живих чатів кожному контакту можна додати Змінні та встановити їх значення, але робити це дуже незручно.
Потрібне розширення, що виведе просту форму на ~10 полів, зчитає значення змінних по контаку, дасть можливість їх зручно редагувати та відправлять у наш API. Більше деталей у вкладеному файлі.
API Smartsender:
https://smartsendereu.atlassian.net/wiki/spaces/docsru/pages/97419265/Contacts+API
Заявки фрилансеров
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