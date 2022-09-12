Розширення для Chrome під SmartSender

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки327 просмотров

Потрібне розширення, що доповнить функціонал smartsender.com

Через веб-інтерфейс Живих чатів кожному контакту можна додати Змінні та встановити їх значення, але робити це дуже незручно.

Потрібне розширення, що виведе просту форму на ~10 полів, зчитає значення змінних по контаку, дасть можливість їх зручно редагувати та відправлять у наш API. Більше деталей у вкладеному файлі.

API Smartsender:

https://smartsendereu.atlassian.net/wiki/spaces/docsru/pages/97419265/Contacts+API

3 года назад
metris
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Заявки фрилансеров

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