Поддержка проекта на laravel в течении 12 дней

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Закрытнет заявок227 просмотров

Я делаю проект для заказчика, ухожу в отпуск с 13 по 24 сентября.

Сейчас пользователями тестируется новая версия и возможно потребуются доработки/багфиксы.

Примерная загрузка 1 час в день.

Нужно чтобы вы могли общаться на письменном английском и имели опыт работы с laravel.

Присылайте свой рейт и опишите какой опыт работы с laravel у вас есть.

Все остальное можем обсудить на созвоне   

Laravel
3 года назад
boro-boro
Дмитрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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