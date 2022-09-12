Я делаю проект для заказчика, ухожу в отпуск с 13 по 24 сентября.

Сейчас пользователями тестируется новая версия и возможно потребуются доработки/багфиксы.

Примерная загрузка 1 час в день.

Нужно чтобы вы могли общаться на письменном английском и имели опыт работы с laravel.

Присылайте свой рейт и опишите какой опыт работы с laravel у вас есть.

Все остальное можем обсудить на созвоне