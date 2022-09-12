Требуется разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Необходимо интегрировать API для проведения оплат. Знания PHP и Node.js обязательны. Плагин должен включать установку, удаление и настройки в WooCommerce, а также взаимодействие с API для обработки данных о товаре и заключения смарт-контракта. Опыт в сфере NFT приветствуется.
Создать простой бот в Telegram
Добрый день.
Описание логики бота:
- Юзера добавляют в закрытую группу. Юзер - настоящий человек, не бот.
- Юзер или автоматически подписывается на бот или он должен руками подписаться. Если юзер не подписывается его или автоматически кикнуть надо через сутки, например. Или админ сам.
- Как результат у нас есть группа и бот.
- Что делает бот? Люди в группе выкладывают ссылку на что-то, бот парсит домен и понимает что это нужная ему ссылка и кидает эту ссылку с определенным текстом в бот. Домен у ссылки всегда будет один, то есть только url после домена будет отличаться.
- Так как на бот подписаны все участники, они все получают уведомление о том, что скинули ссылку и нужно перейти по ней и что-то сделать. Что именно юзеры будут делать разработчик узнает в процессе уже. То есть финальный кандидат. На разработку это не влияет.
- После того как юзер сделал что-то перейдя по этой ссылке он ставит галочку / кнопку нажимает - Done
- И было бы супер иметь возможность смотреть сколько юзеров нажали done на определенной ссылке.
БЕЗ ПРИМЕРОВ не писать.
Заявки фрилансеров
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