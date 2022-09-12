Создать простой бот в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок390 просмотров

Добрый день.

Описание логики бота:

  • Юзера добавляют в закрытую группу. Юзер - настоящий человек, не бот.
  • Юзер или автоматически подписывается на бот или он должен руками подписаться. Если юзер не подписывается его или автоматически кикнуть надо через сутки, например. Или админ сам.
  • Как результат у нас есть группа и бот.
  • Что делает бот? Люди в группе выкладывают ссылку на что-то, бот парсит домен и понимает что это нужная ему ссылка и кидает эту ссылку с определенным текстом в бот.  Домен у ссылки всегда будет один, то есть только url после домена будет отличаться.
  • Так как на бот подписаны все участники, они все получают уведомление о том, что скинули ссылку и нужно перейти по ней и что-то сделать. Что именно юзеры будут делать разработчик узнает в процессе уже. То есть финальный кандидат. На разработку это не влияет.
  • После того как юзер сделал что-то перейдя по этой ссылке он ставит галочку / кнопку нажимает - Done
  • И было бы супер иметь возможность смотреть сколько юзеров нажали done на определенной ссылке.
Просьба писать ориентировочные сроки и примеры Ваших ботов.

БЕЗ ПРИМЕРОВ не писать.

3 года назад
valeriifilimono
Валерий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Карина
 
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