Правки в проекте на ВЬЮ на сегодня

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки188 просмотров

правки в проекте на ВЬЮ на сегодня

1. Развернуть проект на сервере (предоставим)

2. Внести в него правки

3. Отчёт по одной правке для пуша на прод

Бюджет 30$ Сроки 1-2 дня

Оплата по факту готовности БЕЗ авансов, оставляйте телеграмм для связи

3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Александр
 
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4 года в сервисе
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