правки в проекте на ВЬЮ на сегодня

1. Развернуть проект на сервере (предоставим)

2. Внести в него правки

3. Отчёт по одной правке для пуша на прод

Бюджет 30$ Сроки 1-2 дня

Оплата по факту готовности БЕЗ авансов, оставляйте телеграмм для связи