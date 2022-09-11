Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.
Правки в проекте на ВЬЮ на сегодня
правки в проекте на ВЬЮ на сегодня
1. Развернуть проект на сервере (предоставим)
2. Внести в него правки
3. Отчёт по одной правке для пуша на прод
Бюджет 30$ Сроки 1-2 дня
Оплата по факту готовности БЕЗ авансов, оставляйте телеграмм для связи
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