Всем добрый день. Нужно на OpenCart 3 выполнить полную замену фильтра с Brainy Filter на OC Filter 4.8. Со всеми вытекающими, сохранить порядок вывода фильтров, сохранить вывод фильтра в производителях, акциях, страницах тегов и т.д. Сам OC Filter 4.8 позволяет это сделать с коробки.

Лицензия OC Filter 4.8 куплена

От исполнителя хотелось бы услышать цену и сроки выполнения. За подробностями обращайтесь в ЛС.