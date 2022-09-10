Правки на сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок588 просмотров

Сайт плохо индексируется в гугле, нужно разобраться

"В корзине При оформлении заказа должна появляться плашка с надписью:

Внимание! При оформлении заказа вы только оставляете заявку на желаемый дизайн. Точная стоимость мебели и ее характеристики будут утверждены при составлении договора."

Сделать раздел с портфолио для размещения фото и видео готовой мебели.

Вставить свои фотографии вместо стоковых на главной

Сделать блок с видео на главной странице

Сделать страницу дизайнерам с фото из инсты

Сделать выгрузку товаров xml для загрузки на яндекс карты

На мобилке в шапке должна отображаться иконка дзена как на десктопе

Сделать возможность размещать сео тексты под каталогом товаров по шаблону статей в блоге

Улучшить оформление страниц контакты (использовать более красивый шаблон), доставка и рассрочка (хотя бы картинку слева вставить)

Исправить ошибки валидации

3 года назад
jardo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Сокольський
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад

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