Сайт плохо индексируется в гугле, нужно разобраться

"В корзине При оформлении заказа должна появляться плашка с надписью:

Внимание! При оформлении заказа вы только оставляете заявку на желаемый дизайн. Точная стоимость мебели и ее характеристики будут утверждены при составлении договора."

Сделать раздел с портфолио для размещения фото и видео готовой мебели.

Вставить свои фотографии вместо стоковых на главной

Сделать блок с видео на главной странице

Сделать страницу дизайнерам с фото из инсты

Сделать выгрузку товаров xml для загрузки на яндекс карты

На мобилке в шапке должна отображаться иконка дзена как на десктопе

Сделать возможность размещать сео тексты под каталогом товаров по шаблону статей в блоге

Улучшить оформление страниц контакты (использовать более красивый шаблон), доставка и рассрочка (хотя бы картинку слева вставить)

Исправить ошибки валидации