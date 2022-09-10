Необходимо реализовать возможность добавления нескольких вариантов выбора дополнительных опций на сайте недвижимости, разработанном на Laravel. Опции должны включать тип камень, тип квартира, коммунальные услуги и состояние. Все данные должны быть редактируемыми из админки. Также требуется сделать зависимость городов от районов, чтобы при выборе района отображались соответствующие города.
Правки на сайт
Сайт плохо индексируется в гугле, нужно разобраться
"В корзине При оформлении заказа должна появляться плашка с надписью:
Внимание! При оформлении заказа вы только оставляете заявку на желаемый дизайн. Точная стоимость мебели и ее характеристики будут утверждены при составлении договора."
Сделать раздел с портфолио для размещения фото и видео готовой мебели.
Вставить свои фотографии вместо стоковых на главной
Сделать блок с видео на главной странице
Сделать страницу дизайнерам с фото из инсты
Сделать выгрузку товаров xml для загрузки на яндекс карты
На мобилке в шапке должна отображаться иконка дзена как на десктопе
Сделать возможность размещать сео тексты под каталогом товаров по шаблону статей в блоге
Улучшить оформление страниц контакты (использовать более красивый шаблон), доставка и рассрочка (хотя бы картинку слева вставить)
Исправить ошибки валидации
Заявки фрилансеров
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