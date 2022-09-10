Биржа ставок Orbitexch-зеркало betfair. Кнопка take которая обведена кружочком мешает торговле ,так как расположена слишком близко под кнопкой перестановки коэффициента и есть риск ткнуть мимо ползунка кэфов и нажать на take(в процессе торговли когда приходится быстро переставлять коэфы),а при нажатии takе сразу принимается невыгодный коэффицент и минус деньги.Отключить кнопку сайт не даёт.

Насколько я понимаю,нужно написать скрипт который будет убирать эту кнопку при загрузке каждый раз.,либо же как то менять через плагин для стилей сайта чтобы он запрещал отображение кнопки.Сам разобраться не смогу,квалификаиции не хватит.

Кто возьмется?