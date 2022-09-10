Требуется внести правки на сайт для улучшения индексации в поисковых системах. Необходимо добавить плашку при оформлении заказа, создать раздел с портфолио, заменить стоковые фото на собственные, добавить блок с видео, а также улучшить страницы с контактами и доставкой. Включить возможность размещения SEO текстов и исправить ошибки валидации.
Розробка платформи ІТ менторінгу та курсів
Доброго дня. Шукаємо команду/агенцію (ПМ, фронт та бек енд розробники), яка зможе продовжити роботу над проєктом платформи для ІТ менторінгу та курсів bebestat.com (аналог Verbling.com, Preply.com для ІТ).
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16XgCxc-UAundds43cafI3E5ft1bTQBtvG9aW1Owb63A/.
Дизайн - https://www.figma.com/file/Nzhvu87oeKnf1iRFwAffTD/BeBestAt /
Наразі, є напрацювання по фронту та частко реалізована адмінка і бекенд. Стек - Vue js + Laravel. За деталями звертайтесь в ДМ.
Робота по fixed scope. Необхідний прорахунок вартості проєкту. Дедлайн MVP - лютий 2023р.
Пропозиції приймаються тільки з вказанням бюджету та прикладів попередніх релевантних робіт!
Заявки фрилансеров
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