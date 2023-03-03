ТЗ для разработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок394 просмотра

Необходимо написать ТЗ для разработки сайта. Сделать нужно по сайту который нравится, такой же тематики что и Наша.

3 года назад
solovev25
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
хороший исполнитель, но мы не работали
Не работали

Заявки фрилансеров

Игорь
 
21 год
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Был
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Алина
 
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Александр
 
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3 года назад
skallyroll
Роман 
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Был
день назад
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