Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.
Написать скрипт оплаты c2c
Необходимо реализовать автоматический скрипт оплаты с карты на карту через банковский сервис c2c/p2p
Предлагаю несколько вариантов:
1.https://www.bankorange.ru/chastnym-litsam/perevod-s-karty-na-kartu/
3.https://sbibankllc.dengisend.ru/
Должно присутствовать:
Адаптивная форма оплаты
Обход антифрода банка(по возможности)
Возможность добавления и смены прокси
Зачисление на карты рандом
Алгоритм Луна
Отклики типа "Готов сделать,но ниразу не пробовал","Что такое c2c?","А где мне взять api?" и подобное - игнорируются.
Сначала посмотрите,сможете реализовать или нет,а потом уже пишите и предлагайте цену и сроки.
Готовые,убитые школьниками,подобные решения не интересуют.
С радостью рассмотрю варианты решения подобной задачи за процент от каждого проводимого через шлюз платежа
Заявки фрилансеров
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