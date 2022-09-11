Необходимо реализовать автоматический скрипт оплаты с карты на карту через банковский сервис c2c/p2p

Предлагаю несколько вариантов:

1.https://www.bankorange.ru/chastnym-litsam/perevod-s-karty-na-kartu/

2.https://p2p.smpbank.ru/

3.https://sbibankllc.dengisend.ru/

Должно присутствовать:

Адаптивная форма оплаты

Обход антифрода банка(по возможности)

Возможность добавления и смены прокси

Зачисление на карты рандом

Алгоритм Луна

Отклики типа "Готов сделать,но ниразу не пробовал","Что такое c2c?","А где мне взять api?" и подобное - игнорируются.

Сначала посмотрите,сможете реализовать или нет,а потом уже пишите и предлагайте цену и сроки.

Готовые,убитые школьниками,подобные решения не интересуют.

С радостью рассмотрю варианты решения подобной задачи за процент от каждого проводимого через шлюз платежа