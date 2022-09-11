Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.
Доработка сайта на Laravel
Marketplace
laravel + vue + inertia + nova
Работа и по фронту и по бэку
Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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