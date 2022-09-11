Доработка сайта на Laravel

Требуется разработать скрипт для блокировки кнопки take на сайте Orbitexch, чтобы избежать случайного нажатия во время торговли. Кнопка мешает из-за близкого расположения к ползунку изменения коэффициентов и может привести к убыткам. Необходимо скрыть кнопку при загрузке страницы или изменить стили сайта. Ищем специалиста, который сможет решить эту задачу.