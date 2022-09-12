Нужно найти файл/каталог в котором формируется список товаров из БД, точнее нужно найти сам SQL запрос чтобы понять из какой таблицы берутся эти товары т.к. сама БД большая и искать вручную слишком долго. Сайт самописный, PHP.

Сам сайт и доступ к FTP дам исполнителю. Выполнить нужно сейчас.