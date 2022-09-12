Требуется разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Необходимо интегрировать API для проведения оплат. Знания PHP и Node.js обязательны. Плагин должен включать установку, удаление и настройки в WooCommerce, а также взаимодействие с API для обработки данных о товаре и заключения смарт-контракта. Опыт в сфере NFT приветствуется.
Найти SQL запрос в сайте
Нужно найти файл/каталог в котором формируется список товаров из БД, точнее нужно найти сам SQL запрос чтобы понять из какой таблицы берутся эти товары т.к. сама БД большая и искать вручную слишком долго. Сайт самописный, PHP.
Сам сайт и доступ к FTP дам исполнителю. Выполнить нужно сейчас.
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