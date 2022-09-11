Требуется разработать решение для изменения высоты дропдауна с результатами поиска на мобильных устройствах. Необходимо обеспечить, чтобы дропдаун не выходил за пределы видимой области экрана при изменении ориентации и корректно изменять max-height списков в зависимости от количества категорий. Опыт работы с JavaScript обязателен.
Плагин для wordpress php+node.js
Требуется написать плагин для вордпресса по продаже NFT и подключить по Апи сервис для проведения оплат по NFT.
Друзья у вас есть возможность поучаствовать в интересном проекте, получить положительный опыт в сфере NFT, которая сейчас динамично развивается.
Для данного проекта вам понадобятся знания php, node.js У меня есть сайт, с магазином на вукомерце, в вукомерце есть небольшой аддон который позволяет в свойства товара прописать настройки для NFT товара http://joxi.ru/gmv9BZbseYg50r видимо выбор сети для смарт контракта.
Со стороны вордпресса нужно php конечно, там надо написать простейший addon для woocommerce (установка, удаление, пару настроек).
Со стороны взаимодействия с апи, тут нужен node.js у них все на node.js.
у АПИ сервиса есть документация, там смысл такой, что сначала отправляем данные по товару, потом заключается смарт контракт и идет переход на оплату картой, все в рамках АПИ.
Надо не затягивая попробовать сделать такой плагин.
Заявки фрилансеров
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