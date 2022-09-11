Плагин для wordpress php+node.js

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок1020 просмотров

Требуется написать плагин для вордпресса по продаже NFT и подключить по Апи сервис для проведения оплат по NFT.

Друзья у вас есть возможность поучаствовать в интересном проекте, получить положительный опыт в сфере NFT, которая сейчас динамично развивается.

Для данного проекта вам понадобятся знания php, node.js У меня есть сайт, с магазином на вукомерце, в вукомерце есть небольшой аддон который позволяет в свойства товара прописать настройки для NFT товара http://joxi.ru/gmv9BZbseYg50r видимо выбор сети для смарт контракта.

Со стороны вордпресса нужно php конечно, там надо написать простейший addon для woocommerce (установка, удаление, пару настроек).

Со стороны взаимодействия с апи, тут нужен node.js у них все на node.js.

у АПИ сервиса есть документация, там смысл такой, что сначала отправляем данные по товару, потом заключается смарт контракт и идет переход на оплату картой, все в рамках АПИ.

Надо не затягивая попробовать сделать такой плагин.

NFTNode.jsPHPWooCommerceWordPress
3 года назад
alexmodfer
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Уменьшение/Увеличение высоты дропдауна с результатами поиска

    Требуется разработать решение для изменения высоты дропдауна с результатами поиска на мобильных устройствах. Необходимо обеспечить, чтобы дропдаун не выходил за пределы видимой области экрана при изменении ориентации и корректно изменять max-height списков в зависимости от количества категорий. Опыт работы с JavaScript обязателен.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки в проекте на ВЬЮ на сегодня

    $30

    Необходимо развернуть проект на сервере и внести правки. Для каждой правки требуется предоставить отчет для пуша на продакшн. Бюджет составляет 30$. Сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата только по факту готовности.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • VueJS правки в проекте, начать требуется сразу сроки 1-2 дня

    $30

    Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт оплаты c2c

    Требуется разработать автоматический скрипт оплаты с карты на карту через сервис c2c/p2p. Необходимы адаптивная форма оплаты, обход антифрода, возможность смены прокси и рандомное зачисление на карты. Отклики без опыта выполнения подобных задач не рассматриваются.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить телеграмм бота на Python

    Необходимо установить уже написанный скрипт на Python, который парсит данные с крипто бирж и находит лучшие сделки. Задача включает привязку скрипта к телеграмм боту. Ищется специалист, знакомый с Python и работой криптобирж для дальнейшей доработки проекта.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Jango

    $10

    Ищется опытный разработчик на Django для выполнения веб-программирования. Ожидается указание цены за час работы. Все подробности будут обсуждены в личной переписке.

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Необходимо провести доработку сайта, созданного на Laravel, с использованием Vue, Inertia и Nova. Задача включает работу как с фронт-эндом, так и с бэк-эндом. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    LaravelVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • ТЗ для разработки сайта

    Требуется написать техническое задание для разработки сайта, основываясь на примере сайта, который нравится. Тематика сайта должна соответствовать нашей. Укажите ключевые особенности и функционал, который должен быть реализован.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Замена фильтра OpenCart 3

    Требуется полная замена фильтра на OpenCart 3 с Brainy Filter на OC Filter 4.8. Необходимо сохранить порядок вывода фильтров и их отображение в производителях, акциях и страницах тегов. Лицензия OC Filter 4.8 уже приобретена. Укажите цену и сроки выполнения задания.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайт

    Требуется внести правки на сайт, созданный на платформе Тильда. Необходимы изменения в существующих zero блоках, а также разработка новых. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидату. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.

    Tilda
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад