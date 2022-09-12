https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r06osz80_dBmI8QK8VxiwovAR_O6-6uhpD2oG5maOsg/edit#gid=166259633 - есть файл фида но фейсбук выдает ошибки http://joxi.ru/p275wQahKMR1ar и почему то другие цены показываются в инсте и скидки которые уже не актуальны. нужно проставить верные цены