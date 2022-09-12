Обновить цены в инстаграм шопинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки225 просмотров

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r06osz80_dBmI8QK8VxiwovAR_O6-6uhpD2oG5maOsg/edit#gid=166259633 - есть файл фида но фейсбук выдает ошибки http://joxi.ru/p275wQahKMR1ar и почему то другие цены показываются в инсте и скидки которые уже не актуальны. нужно проставить верные цены 

3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Плагин для wordpress php+node.js

    $400

    Необходимо разработать плагин для WordPress, который позволит продавать NFT. Плагин должен включать интеграцию с API для проведения оплат. Требуется знание PHP для создания аддона для WooCommerce и Node.js для взаимодействия с API. Задача включает отправку данных о товаре, заключение смарт-контракта и переход на оплату картой.

    NFTNode.jsPHPWooCommerceWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Простая задача на PHP - работа на вечер

    $20

    Требуется выполнить простую задачу на PHP: разобрать XML файл, сохранить данные в базу данных и вывести их на веб-странице. Работа предполагается на вечер с оплатой по факту готовности. Исходники будут переданы после оплаты. Бюджет 20$.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Уменьшение/Увеличение высоты дропдауна с результатами поиска

    Требуется разработать решение для изменения высоты дропдауна с результатами поиска на мобильных устройствах. Необходимо обеспечить, чтобы дропдаун не выходил за пределы видимой области экрана при изменении ориентации и корректно изменять max-height списков в зависимости от количества категорий. Опыт работы с JavaScript обязателен.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки в проекте на ВЬЮ на сегодня

    $30

    Необходимо развернуть проект на сервере и внести правки. Для каждой правки требуется предоставить отчет для пуша на продакшн. Бюджет составляет 30$. Сроки выполнения — 1-2 дня. Оплата только по факту готовности.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • VueJS правки в проекте, начать требуется сразу сроки 1-2 дня

    $30

    Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт оплаты c2c

    Требуется разработать автоматический скрипт оплаты с карты на карту через сервис c2c/p2p. Необходимы адаптивная форма оплаты, обход антифрода, возможность смены прокси и рандомное зачисление на карты. Отклики без опыта выполнения подобных задач не рассматриваются.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить телеграмм бота на Python

    Необходимо установить уже написанный скрипт на Python, который парсит данные с крипто бирж и находит лучшие сделки. Задача включает привязку скрипта к телеграмм боту. Ищется специалист, знакомый с Python и работой криптобирж для дальнейшей доработки проекта.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Jango

    $10

    Ищется опытный разработчик на Django для выполнения веб-программирования. Ожидается указание цены за час работы. Все подробности будут обсуждены в личной переписке.

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на Laravel

    Необходимо провести доработку сайта, созданного на Laravel, с использованием Vue, Inertia и Nova. Задача включает работу как с фронт-эндом, так и с бэк-эндом. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    LaravelVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • ТЗ для разработки сайта

    Требуется написать техническое задание для разработки сайта, основываясь на примере сайта, который нравится. Тематика сайта должна соответствовать нашей. Укажите ключевые особенности и функционал, который должен быть реализован.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад